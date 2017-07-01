Полузащитник "Вильярреала" Швец стал игроком "Ахмата"

Теги терек грозныйвильярреал

Полузащитник "Вильярреала" Швец стал игроком "Ахмата"

Хавбек "Вильярреала" Антон Швец перешёл в "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт до лета 2021 года. В новой команде полузащитник будет играть под номером 23.

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