Полузащитник "Вильярреала" Швец стал игроком "Ахмата"

Хавбек "Вильярреала" Антон Швец перешёл в "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт до лета 2021 года. В новой команде полузащитник будет играть под номером 23.

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