Полузащитник "Вулверхэмптона" Жота повторил рекорд Криштиану Роналду
В рамках 23-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" на своём поле переиграл "Лестер" со счётом 4:3.
Хет-трик в этом матче в свой актив записал атакующий полузащитник "волков" Диогу Жота.
Таким образом, как сообщает Squawka, 22-летний футболист повторил рекорд Криштиану Роналду, став вторым португальцем в истории, забившим три гола в одном поединке Премьер-лиги.
Также стоит отметить, что Жота стал первым игроком "Вулверхэмптона" за 41 год, оформившим хет-трик в матче чемпионата Англии.
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|22
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|22
|47
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|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|11
|Эвертон
|22
|30
|12
|Борнмут
|22
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|Брайтон & Хоув Альбион
|22
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|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
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|Саутгемптон
|22
|19
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