Полузащитник "Вулверхэмптона" Жота повторил рекорд Криштиану Роналду

В рамках 23-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" на своём поле переиграл "Лестер" со счётом 4:3.

Хет-трик в этом матче в свой актив записал атакующий полузащитник "волков" Диогу Жота.

Таким образом, как сообщает Squawka, 22-летний футболист повторил рекорд Криштиану Роналду, став вторым португальцем в истории, забившим три гола в одном поединке Премьер-лиги.

Также стоит отметить, что Жота стал первым игроком "Вулверхэмптона" за 41 год, оформившим хет-трик в матче чемпионата Англии.

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