Полузащитник "Ювентуса" рискует пропустить остаток сезона
Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо рискует пропустить остаток сезона, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, восстановление колумбийского вингера после операции на пахе может затянуться на несколько месяцев. Точные сроки возвращения в строй футболиста пока неизвестны.
Напомним, что Куадрадо не играет с конца декабря. В этом сезоне 29-летний игрок провёл 20 матчей за "Ювентус", забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|71
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
|53
|5
|Интер Милан
|27
|52
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|27
|44
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|27
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|26
|15
|Кьево
|27
|25
|16
|Кротоне
|27
|24
|17
|Сассуоло
|27
|24
|18
|СПАЛ
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10