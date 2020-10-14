Полузащитник "Ювентуса" заразился коронавирусом

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Полузащитник "Ювентуса" заразился коронавирусом

Американский полузащитник туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист протестировался на COVID-19 и результат оказался положительным. Таким образом, хавбек вынужден уйти на карантин и пропустит несколько матчей. Ранее коронавирусом заразился португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

22-летний Маккенни перешел в "Ювентус" 1 сентября 2020 года из "Шальке" на правах аренды за 4,5 миллиона евро. Через год итальянский клуб может выкупить права на игрока.

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