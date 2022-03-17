Полузащитник "Ювентуса" заразился коронавирусом после матча с "Вильярреалом"

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Полузащитник "Ювентуса" заразился коронавирусом после матча с "Вильярреалом"

Фото: инстаграм Локателли\Автор неизвестен

Хавбек сборной Италии и туринского "Ювентуса" Мануэль Локателли заразился коронавирусом после матча против "Вильярреала" (0:3) в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", футболист сдал положительный тест и находится на самоизоляции.

Отметим, что следующая игра "бьянконери" состоится 20 марта против "Салернитаны".

В нынешнем сезоне Локателли сыграл в 28 матчах Серии А, в которых сумел отметиться тремя забитыми голами и отдать четыре ассиста.

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