Полузащитник "Зенита" может продолжить карьеру в Аргентине

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони может перейти в аргентинский клуб, сообщает Información CABJ.

По данным издания, в 25-летнем игроке заинтересован клуб "Бока Хуниорс", который уже послал петербургскому клубу запрос по условиям возможной сделки.

"Бока" ищет альтернативу полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Маркосу Акунье, которого клуб также пытается купить.

"Бока" готова заплатить за Ригони 16 миллионов евро.

Ригони сыграл за "Зенит" 30 матчей, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.

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