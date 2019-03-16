Полузащитник "Зенита" высказался о ближайшем матче со "Спартаком"

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Полузащитник "Зенита" высказался о ближайшем матче со "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал, что думает о матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Я буду очень счастлив забить в этом матче и продлить голевую серию в чемпионате России. Это придает уверенности и помогает победить. Надеюсь, завтра так и будет, ведь победа в матче со "Спартаком" очень важна. Хотим вернуться в Петербург с хорошим настроем", - сказал Ригони.

Матч состоится завтра, 17 марта, в Москве. Начало - в 19:00 (мск).

"Зенит" с 40 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" расположился на 4 строчке с 32 очками.

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