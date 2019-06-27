Полузащитник "Спартака" Тимофеев перешел в "Крылья Советов"

Полузащитник Артем Тимофеев перешел из "Спартака" в "Крылья Советов", сообщает официальный сайт клуба.

Самарский клуб арендовал футболиста сроком на один сезон.

"Желаем Артему удачи в матчах за самарский клуб", - говорится в заявлении "Спартака".

Напомним, что вторую половину прошлого сезона хавбек также провел в "Крыльях" на правах аренды.

25-летний Тимофеев выступает за "Спартак" с 2013 года. Всего за московский клуб он провел 32 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Чемпион России-2016/17.

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