Полузащитник "Зенита" стал трансферной целью нескольких клубов

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Полузащитник "Зенита" стал трансферной целью нескольких клубовХавбек питерского "Зенита" Вильмар Барриос может покинуть клуб в ближайшее время. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на колумбийские СМИ.

К полузащитнику проявляют интерес несколько европейских клубов. В их числе стоит отметить "Милан" и "Тоттенхэм". Также за карьерой колумбийца следят функционеры из турецкого "Бешикташа" и "Ньюкасла".

Сам игрок заинтересован в переходе в более сильную лигу.

27-летний колумбиец в текущем сезоне вышел на поле в 22 матчах во всех турнирах и отдал голевую передачу.

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