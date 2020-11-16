"Поляки русских не любят, это сразу видно": Павлюченко раскритиковал судейство в матче Турция - Россия

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко остался недоволен решениями арбитров в матче 5-го тура Лиги Наций против Турции.

Напомним, что россияне проиграли со счётом 2:3. Победный гол был забит с пенальти, который, по мнению некоторых экспертов, назначен ошибочно. Кроме того, команда Станислава Черчесова полтора тайма играли вдесятером после удаления Андрея Семёнова.

Главным арбитром встречи был поляк Шимон Марчиняк.

"Вчерашние арбитры матча - негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в чёрной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча. Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семёнова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, ещё и чувствовать после этого себя хорошо. Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу", - сказал Павлюченко.

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