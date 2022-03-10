Поляки Шиманьски и Рыбус определились со своим будущим в клубах РПЛ

Фото инстаграм Себастьяна Шиманьски

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус и хавбек "Динамо" Себастьян Шиманьски не намерены менять команду посреди сезона.

По информации Sportowe Fakty, польские легионеры не планируют приостанавливать контракты со своими клубами, что с недавних пор разрешено ФИФА.

Оба футболиста собираются до лета выступать в РПЛ, после чего вопрос их будущего снова будет обсуждаться.

Ранее сообщалось, что все поляки, играющие в российском чемпионате, могут не вернуться в команды после паузы на матчи сборных.

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