Полю Погба придется пойти на значительные финансовые потери ради возвращения в "Ювентус"
Руководство "Ювентуса" сообщило французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, что ему придется пойти на значительное уменьшение зарплаты, если он хочет вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, английский клуб оценивает футболиста в 100 миллионов евро. "Ювентус" не готов платить такую сумму, поэтому хочет использовать в сделке нескольких своих игроков. Также хавбеком интересуются "Реал", "Интер" и ПСЖ. В настоящее время зарплата хавбека составляет около 17 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года, но "МЮ" имеет право продлить соглашение на год.
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|Команда
|М
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18