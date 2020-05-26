Полю Погба придется пойти на значительные финансовые потери ради возвращения в "Ювентус"

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Полю Погба придется пойти на значительные финансовые потери ради возвращения в "Ювентус"

Руководство "Ювентуса" сообщило французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, что ему придется пойти на значительное уменьшение зарплаты, если он хочет вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб оценивает футболиста в 100 миллионов евро. "Ювентус" не готов платить такую сумму, поэтому хочет использовать в сделке нескольких своих игроков. Также хавбеком интересуются "Реал", "Интер" и ПСЖ. В настоящее время зарплата хавбека составляет около 17 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года, но "МЮ" имеет право продлить соглашение на год.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" назвал игроков, которых "Ювентус" может включить в сделку по Погба. | http://soccernews.ru

 
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