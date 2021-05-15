Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании

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Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании

Фото твиттер "Атлетико"

Подводим итоги голосования, кто выиграет Ла Лигу в сезоне 2020/21.

Большинство пользователей Soccernews (48%) считают, что чемпионский титул впервые за 7 лет завоюет мадридский "Атлетико", лидирующий в первенстве за два тура до его завершения.

Шансы "Реала" оценили в 27%, "Барселоны" - в 23%. Совсем не верят респонденты в "Севилью", получившую скромный 1% поддержки.

"Атлетико" осталось сыграть с "Осасуной" (дома) и "Вальядолидом" (в гостях), "Реалу" - с "Атлетиком" (в гостях) и "Вильярреалом" (дома), "Барселоне" - с "Сельтой" (дома) и "Эйбаром" (в гостях), "Севилье" - с "Вильярреалом" (в гостях) и "Алавесом" (дома). 

По итогам 36 туров "Атлетико" занимает первое место в таблице Ла Лиги с 80 очками, второе - "Реал" (78), третье - "Барса" (76), четвёртое - "Севилья" (74).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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