Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании

Фото твиттер "Атлетико"

Подводим итоги голосования, кто выиграет Ла Лигу в сезоне 2020/21.

Большинство пользователей Soccernews (48%) считают, что чемпионский титул впервые за 7 лет завоюет мадридский "Атлетико", лидирующий в первенстве за два тура до его завершения.

Шансы "Реала" оценили в 27%, "Барселоны" - в 23%. Совсем не верят респонденты в "Севилью", получившую скромный 1% поддержки.

"Атлетико" осталось сыграть с "Осасуной" (дома) и "Вальядолидом" (в гостях), "Реалу" - с "Атлетиком" (в гостях) и "Вильярреалом" (дома), "Барселоне" - с "Сельтой" (дома) и "Эйбаром" (в гостях), "Севилье" - с "Вильярреалом" (в гостях) и "Алавесом" (дома).

По итогам 36 туров "Атлетико" занимает первое место в таблице Ла Лиги с 80 очками, второе - "Реал" (78), третье - "Барса" (76), четвёртое - "Севилья" (74).

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