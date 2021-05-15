Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании
Фото твиттер "Атлетико"
Подводим итоги голосования, кто выиграет Ла Лигу в сезоне 2020/21.
Большинство пользователей Soccernews (48%) считают, что чемпионский титул впервые за 7 лет завоюет мадридский "Атлетико", лидирующий в первенстве за два тура до его завершения.
Шансы "Реала" оценили в 27%, "Барселоны" - в 23%. Совсем не верят респонденты в "Севилью", получившую скромный 1% поддержки.
"Атлетико" осталось сыграть с "Осасуной" (дома) и "Вальядолидом" (в гостях), "Реалу" - с "Атлетиком" (в гостях) и "Вильярреалом" (дома), "Барселоне" - с "Сельтой" (дома) и "Эйбаром" (в гостях), "Севилье" - с "Вильярреалом" (в гостях) и "Алавесом" (дома).
По итогам 36 туров "Атлетико" занимает первое место в таблице Ла Лиги с 80 очками, второе - "Реал" (78), третье - "Барса" (76), четвёртое - "Севилья" (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14