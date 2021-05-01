Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Юнайтед" выиграет Лигу Европы в этом сезоне

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Подводим итоги голосования, кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21.

Большинство пользователей Soccernews (71%) считают, что второй по значимости еврокубок покорится "Манчестер Юнайтед".

Остальные претенденты на титул, по мнению респондентов, являются откровенными аутсайдерами: "Вильярреал" - 11%, "Арсенал" - 10%, "Рома" - 7%.

В такой прогноз охотно можно поверить, учитывая погром "волков" на "Олд Траффорд" со счётом 6:2 в минувший четверг. Посмотрим, хватит ли у подопечных Уле Гуннара Сульшера запала до конца дистанции.

В первых полуфинальных матчах победили "МЮ" и "Вильярреал". Ответные встречи состоятся 6 мая.

Главный матч Лиги Европы запланирован на 26 мая. Он пройдёт в польском Гданьске.

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