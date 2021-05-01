Пользователи Soccernews считают, что "Манчестер Юнайтед" выиграет Лигу Европы в этом сезоне
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Подводим итоги голосования, кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21.
Большинство пользователей Soccernews (71%) считают, что второй по значимости еврокубок покорится "Манчестер Юнайтед".
Остальные претенденты на титул, по мнению респондентов, являются откровенными аутсайдерами: "Вильярреал" - 11%, "Арсенал" - 10%, "Рома" - 7%.
В такой прогноз охотно можно поверить, учитывая погром "волков" на "Олд Траффорд" со счётом 6:2 в минувший четверг. Посмотрим, хватит ли у подопечных Уле Гуннара Сульшера запала до конца дистанции.
В первых полуфинальных матчах победили "МЮ" и "Вильярреал". Ответные встречи состоятся 6 мая.
Главный матч Лиги Европы запланирован на 26 мая. Он пройдёт в польском Гданьске.
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|Базель
|4
|7
|4
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|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
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|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
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|М
|О
|1
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|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
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|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
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|0
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|1
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|0
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