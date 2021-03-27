Пользователи Soccernews считают, что Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А
Фото твиттер Криштиану Роналду
Подводим итоги голосования, кто станет лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Серии А.
Большинство пользователей Soccernews (57%) считают, что гонку голеадоров в чемпионате Италии выиграет нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Второе место в опросе занял форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку. Его кандидатуру поддержали 20 процентов.
Замкнул тройку фаворитов бомбардирского противостояния Златан Ибрагимович из "Милана" (11%).
На сегодняшний день больше всех голов в сезоне Серии А забил Роналду (23 мяча в 24 играх), его ближайший преследователь - Лукаку (19 мячей в 26 играх), также в топ-3 входит Луис Муриэль из "Аталанты" (16 мячей в 26 играх). На четвертом месте находится Ибрагимович (15 мячей в 15 играх), а пятое делят Лаутаро Мартинес ("Интер") и Чиро Иммобиле ("Лацио") - у обоих по 14 голов.
Кстати, лидирующий португалец пока ни разу не становился лучшим бомбардиром Кальчо, хотя для него это уже третий год в "Ювентусе".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17