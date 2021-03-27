Пользователи Soccernews считают, что Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А

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Пользователи Soccernews считают, что Роналду станет лучшим бомбардиром Серии А

Фото твиттер Криштиану Роналду

Подводим итоги голосования, кто станет лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Серии А.

Большинство пользователей Soccernews (57%) считают, что гонку голеадоров в чемпионате Италии выиграет нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Второе место в опросе занял форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку. Его кандидатуру поддержали 20 процентов.

Замкнул тройку фаворитов бомбардирского противостояния Златан Ибрагимович из "Милана" (11%).

На сегодняшний день больше всех голов в сезоне Серии А забил Роналду (23 мяча в 24 играх), его ближайший преследователь - Лукаку (19 мячей в 26 играх), также в топ-3 входит Луис Муриэль из "Аталанты" (16 мячей в 26 играх). На четвертом месте находится Ибрагимович (15 мячей в 15 играх), а пятое делят Лаутаро Мартинес ("Интер") и Чиро Иммобиле ("Лацио") - у обоих по 14 голов.

Кстати, лидирующий португалец пока ни разу не становился лучшим бомбардиром Кальчо, хотя для него это уже третий год в "Ювентусе".

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