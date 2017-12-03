Пользователи соцсетей задались вопросом: "Что находится в трусах у Давида Силвы?"

Теги манчестер ситидавид силва

Пользователи соцсетей задались вопросом: "Что находится в трусах у Давида Силвы?"В социальных сетях активно обсуждается командное фото английского "Манчестер Сити", сделанное игроками команды в среду после победы над "Саутгемптоном".

Так, внимание фанатов привлек вид капитана "горожан" Давида Силвы. В частности, пользователи соцсетей задались вопросом, сколько пенисов имеется у футболиста и что вообще находится у него в трусах?

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Вест Хэма". | soccernews.ru

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