Пользователи соцсетей задались вопросом: "Что находится в трусах у Давида Силвы?"

В социальных сетях активно обсуждается командное фото английского "Манчестер Сити", сделанное игроками команды в среду после победы над "Саутгемптоном".

Так, внимание фанатов привлек вид капитана "горожан" Давида Силвы. В частности, пользователи соцсетей задались вопросом, сколько пенисов имеется у футболиста и что вообще находится у него в трусах?

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Вест Хэма". | soccernews.ru