Помазун может уйти из ЦСКА из-за Джанаева

Вратарь ЦСКА Илья Помазун рассматривает вариант со сменой команды во время летнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

22-летний футболист готов покинуть московский клуб, если будет подписан Сослан Джанаев.

Помазун является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с августа 2017 года. Всего в его активе 5 матчей.

Напомним, что приглашение 32-летнего Джанаева - личная инициатива главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, который считает, что Игорю Акинфееву нужен сильный дублёр.

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