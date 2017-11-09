Помимо Неймара Эмери также имеет напряженные отношениями с тремя другими бразильцами ПСЖ

Ситуация, в которой оказался главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери, оставляет желать лучшего, информирует UOL Esporte.

По сведениям источника, наставник парижан испортил отношения не только с главной звездой своей команды Неймаром, но и тремя другими бразильцами - Тиаго Силвой, Маркиньосом и Лукасом Моура.

Напомним, ПСЖ заинтересован в подписании хавбека "Ромы". | soccernews.ru