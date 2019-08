Помните ситуацию вокруг Колашинаца и Озила? За них заступилась восточная Европа, но это только обострило ситуацию

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери не взял на матч против Ньюкасла защитника Сеада Колашинаца и хавбека Месута Озила, аргументируя это безопасностью футболистов. "Канониры" уже хронически страдают от череды травм и потеря двух лидеров, которые могли бы усилить игру ("Арсеналу" нужно брать максимум очков уже на старте, если они хотят ворваться в ТОП-4), явно не входила в планы Эмери. Тем не менее, главный тренер был прав, и всему виной недавняя не очень приятная история. 25 июля Озил на своей машене (Mercedes G-Class) был атакован грабителями. Двое неизвестных на скутерах остановили авто Месута. К счастью для немца, в машине также находился его товарищ Сеад Колашинац, который, вооружившись только кулаками, без колебаний вышел из автомобиля и бросился на преступников. Грабители имели с собой ножи, но боснийцу удалось их отпугнуть (недаром его называют "Танк", габариты левого защитника выглядят внушающими, а его игровой стиль явно подходит для боев без правил). Нападение вызвало большой резонанс в футбольных кругах. Некоторые фанаты лондонского клуба даже предлагали за такой жест храбрости, наградить боснийца капитанской повязкой, которую сейчас в "Арсенале" носит Джака. Сам герой инцидента поспешил заверить болельщиков, что с ним и с Озилом все в порядке, опубликовав пост в Instagram. На первый взгляд может показаться, что инцидент исчерпан, игроки целы, болельщики получили нового героя и как бы все счастливы, но ситуация набрала новые обороты.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro — Goal (@goal) 25 липня 2019 р.

Mesut Ozil steps up his security with 24-hour dog patrols outside his home as he and Sead Kolasinac go into hiding after getting caught up in gang war https://t.co/ets0G1JXf9 pic.twitter.com/Lq9XtOJGYj — MailOnline Sport (@MailSport) 12 серпня 2019 р.

После нападения, за футболистов вступились представители восточноевропейских криминальных группировок, сообщает Daily Mail. Они заявили своим западным "коллегам", что игроки находятся под их "крылом" и задевать их не стоит (видимо, дело в национальности Колашинаца и в большом желании Балкан, которые, в связи со славянским родством, имеют больше связей с Восточной Европой). Зато противоположный криминальный клан воспринял это как угрозу, и пообещал, что теперь не оставит "канониров" в покое. "Чтобы доказать свои серьезные намерения, бандиты стали еще больше угрожать игрокам "Арсенала". Считалось, что сначала грабители хотели завладеть их часами и драгоценностями, но теперь они заявили, что хотят забрать все в Месута и Сеада", – сообщил источник, близкий к футболистам. Вскоре к дому немецкого хавбека и сербского защитника полиция приставила круглосуточную охрану. По информации издания The Sun, Колашинац отправил свою жену из Лондона в Германию, чтобы уберечь от возможного повторного нападения. Довольно странно, что в ХХІ веке в цивилизованных странах происходят разборки а-ля Россия 90-ых годов.

It involves Eastern European thugs and some underworld figures from North London now https://t.co/AXUYebcy5V — (@ayshardzn) 12 серпня 2019 р.

4 августа у дома Озила правоохранители задержали двух человек, которые устроили словесную перепалку между собой. Полиция не исключает, что мужчины могут быть причастны к нападению на футболистов. "Спокойствие и безопасность наших игроков и их семей – всегда является главным приоритетом, и мы приняли решение оставить Месута и Сеада вне игры (речь идет о матче против Ньюкасла – ред.). Мы поддерживаем связь с полицией и предоставляем игрокам и их семьям постоянную поддержку. Мы с нетерпением ждем возвращения игроков к нормальному тренировочному режиму как можно скорее", – заявили в клубе. Смогут ли Озил и Колишинац сыграть в следующем матче Арсенала против Бернли – пока неизвестно. Однако большинство английских СМИ говорят о том, что, скорее всего, левый защитник и атакующий полузащитник пропустят еще несколько недель. Поединок против "Бернли" состоится 17 августа, начало в 14:30.

Игорь Малиенко | soccernews.ru