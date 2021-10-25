Помощник Адвоката не считает Миранчука звездой

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Желько Петрович, помощник экс-тренера "Зенита", ныне работающего в сборной Ирака Дика Адвоката, высказался о проблемах российского хавбека Алексея Миранчука в "Аталанте".

– В России Миранчук считался звездой, одним из самых ярких игроков чемпионата. В Италии же у него пока получается хуже, в этом сезоне он практически не выходит на поле. Многие ожидали совсем другого. Почему ему не удается проявить себя?

– Вероятноо, вы ожидали чего-то нереального от него. Никто не спорит, Миранчук всегда был хорошим игроком, однако настоящей звездой он не был никогда.

И тут он оказался в "Аталанте", где очень много сильных футболистов. Клуб покупает игроков по 20 миллионов евро и больше, в последние несколько сезонов стабильно играет в Лиге чемпионов. И если вы ждете, что в этой команде Миранчук будет звездой, то будете сильно разочарованы.

Настоящие звезды были у вас раньше – Дасаев, Карпин, Мостовой, Аршавин. В России по-прежнему много классных футболистов, но им тяжело, среди них нет никого уровня Блохина.

– Но в чем конкретно проблема Миранчука? Почему он перестал попадать даже в стартовый состав?

– Насколько я понимаю, он еще не выучил итальянский язык, а без знания языка российским игрокам за рубежом приходится тяжко. Они привыкли к тому, что в России являются знаменитостями, у них огромные зарплаты, фантастические жизни, рядом с ними всегда родственники и друзья.

А потом ты едешь в новую странную страну, где никто не говорит на твоем языке, рядом с тобой нет друзей, семьи, которые бы постоянно тебя поддерживали. Все абсолютно иначе, теперь ты сам по себе. И для того, чтобы с этим справиться, нужно быть ментально очень сильным человеком.

Ты должен сконцентрироваться на футболе на все 100 процентов, и тогда у тебя все будет отлично. Но для российских футболистов это очень сложно, потому что раньше в Москве или Санкт-Петербурге у них была очень красивая жизнь.

Взять, к примеру, Карпина или Мостового. Им тоже потребовалось время, но люди заговорили на испанском языке и освоились. Я просто наслаждался их игрой, они стали величинами. Возможно, им было легче за счет того, что им было к чему стремиться – в то время хорошие деньги как раз платили не в России, а за ее пределами.

А сейчас игроки добиваются всего, никуда не уезжая – дома, машины. В то же время если бы Миранчук перешел не в "Аталанту", а команду ниже 6-7 места, он играл бы каждый матч, – сказал Петрович.

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