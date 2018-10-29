Помощник Конте посетил Эль Класико

Один из ассистентов известного итальянского тренера Антонио Конте посетил Эль Класико между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Как информирует El Mundo Deportivo, помощник 49-летнего специалиста лично наблюдал за Эль Класико с трибун "Камп Ноу". Предполагается, что он занимался сбором информации для своего босса об игроках его вероятной будущей команды.

В настоящее время Конте находится безработным. Однако его контракт с лондонским "Челси" до сих пор не разорван.

Напомним, СМИ назвали первый возможный трансфер Конте в "Реале". | soccernews.ru