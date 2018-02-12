Помощник Манчини назвал лучших защитников РФПЛ

Анджело Грегуччи, ассистент главного тренера "Зенита" Роберто Манчини перечислил лучших игроков обороны в чемпионате России.

"Иванович, Васин и Кришито. Ива – огромный мускулистый защитник, настоящий образец центрдефа, видно, что у него за плечами десятилетний опыт выступления против сильнейших нападающих мира в ЛЧ и АПЛ.

Кришито – прекрасный пример того, как защитник может поддерживать игру в атаке, он быстрый, хорошо использует свою левую ногу при конструировании игры в нападении.

Васин – исконно русский защитник, доморощенный, который не играл за границей, но достиг отличного уровня. Однако в будущем самым сильным игроком этого плана будет Маммана", – сказал Грегуччи.

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