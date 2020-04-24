Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"

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Помощник президента Нигерии посоветовал Роналду купить права на название стадиона "Барселоны"

Помощник президента Нигерии Башир Ахмад в твиттере посоветовал португальскому нападающему Криштиану Роналду купить права на переименование стадиона "Камп Ноу" и назвать его "CR7".

Ранее "Барселона" сообщила о том, что впервые в истории будет продавать права на переименование своей домашней арены, а вырученные средства направит на борьбу с пандемией коронавируса.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Нафига?Тру-Фанаты футбола с не помутненным рассудком итак прекрасно помнят,как Роналду унижал Барсу до того,как это стало мейнстримом!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А ведь до этого ещё были ЦСКА , Шевченко...

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