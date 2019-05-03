Помощник Семака рассказал о деталях работы в "Зените"

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Помощник Семака рассказал о деталях работы в "Зените"

Помощник Сергея Семака в "Зените" Вильям де Оливейра рассказал о ритуале после матчей, когда он ударяет по столу, передает Futbol Bajo Cero.

"Я работал с Семаком в "Уфе". У нас была такая традиция. После каждой победы мы бьем по столу и говорим несколько хороших слов, поддерживаем друг друга и наслаждаемся победой", - сказал Оливейра.

"Зенит", набрав 57 баллов, занимает 1 место в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Локомотив" на 8 очков. До конца сезона осталось 4 тура.

А еще: Иванович готов продлить контракт с "Зенитом"| http://soccernews.ru

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