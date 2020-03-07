Помощник Сетьена высказался о своем поведении в Эль Класико

Эдер Сарабия, ассистент наставника "Барселоны" Кике Сетьена, прокомментировал свое поведение в игре против "Реала" (0:2).

"Да, тренеры должны подавать пример, однако я горжусь собой. Я всегда буду страстным. Мое поведение не изменится", - приводит слова Сарабии El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что футболистам "Барселоны" не понравилось поведение Сарабии в класико, где он позволял себе нецензурные высказывания в адрес игроков.

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