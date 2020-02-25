Помощник Тедеско рассказал о работе с тренером в "Спартаке"
Ассистент главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андреас Хинкель рассказал о том, как ему работа с итальянским специалистом.
"Я занимаюсь планированием большей части тренировки. Я создаю занятие согласно поставленным задачам.
Мы дополняем друг друга. Возможно, из-за того, что он итальянец, а я немец. Эмоции распределены между нами, в целом я спокойнее, но могу быть и эмоциональнее.
Я не давлю на Доменико из-за своего прошлого игрового опыта", - цитирует Хинкеля пресс-служба московского клуба.
"Спартак" после 19 туров РПЛ занимает 10 место в турнирной таблице.
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