Помощник Тедеско рассказал о работе с тренером в "Спартаке"

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Помощник Тедеско рассказал о работе с тренером в "Спартаке"

Ассистент главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андреас Хинкель рассказал о том, как ему работа с итальянским специалистом.

"Я занимаюсь планированием большей части тренировки. Я создаю занятие согласно поставленным задачам.

Мы дополняем друг друга. Возможно, из-за того, что он итальянец, а я немец. Эмоции распределены между нами, в целом я спокойнее, но могу быть и эмоциональнее.

Я не давлю на Доменико из-за своего прошлого игрового опыта", - цитирует Хинкеля пресс-служба московского клуба.

"Спартак" после 19 туров РПЛ занимает 10 место в турнирной таблице.

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