Помощник Тухеля назвал главную проблему Мбаппе

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Помощник Тухеля назвал главную проблему Мбаппе

Зумана Камара, ассистент главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля, рассказал, что, по его мнению, мешает нападающему команды Килиану Мбаппе.

"Единственное, в чём можно упрекнуть Мбаппе, так это в том, что, когда он играет, то старается демонстрировать все свои способности. Вместо того, чтобы забивать, он показывает свой дриблинг и делает красивые трюки с мячом. Но он ещё молод, и со временем это пройдёт", - сказал Камара.

В досрочно завершённом сезоне 21-летний Мбаппе забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 33 матчах.

Контракт форварда с парижанами истекает в 2022 году. Интерес к звёздному французу проявляет мадридский "Реал".

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