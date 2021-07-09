Помощник Витории охарактеризовал тренера "Спартака" тремя словами
Фото твиттер "Спартака"
Сержиу Ботелью, ассистент наставника московского "Спартака" Руя Витории, поделился мнением о своём руководителе.
В интервью клубной пресс-службе он охарактеризовал главного тренера "красно-белых" следующим образом.
"Описать Руя Виторию тремя словами? Лидерские качества, интеллект и коммуникабельность", - сказал Ботелью.
Напомним, что "Спартак" заключил с Виторией контракт до июня 2023 года. У руля команды он сменил Доменико Тедеско.
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