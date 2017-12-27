Понедельник: "Не верю в обмен Смолова на Дзюбу"

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Понедельник: "Не верю в обмен Смолова на Дзюбу"Известный в прошлом футболист Виктор Понедельник прокомментировал возможную сделку между питерским "Зенитом" и "Краснодаром" по обмену форвардами Артемом Дзюбы на Федора Смолова.

"Честно говоря, я не верю, что Смолов перейдет в "Зенит" к Кокорину. Нет, конечно, теоретически возможно все, но Смолов - фигура для краснодарцев очень важная. А, что может получиться с тем же Дзюбой в "Краснодаре"? Там тогда придется очень многое перестраивать. Да и времени на перестройку уйдет уйма. С непонятным результатом. Неравный обмен. Но, это мое мнение. А как там все сложится - посмотрим. Я предпочитаю верить фактам", - цитирует бывшего футболиста bobsoccer.ru.

Напомним, Дзюба может быть переведен в "Зенит"-2. | soccernews.ru

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