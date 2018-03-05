Понедельник считает, что штаб Манчини не справляется с ситуацией в "Зените"
Известный в прошлом футболист Виктор Понедельник высказался о неудачных выступлениях питерского "Зенита" под руководством Роберто Манчини.
"Что-то у Манчини не получается с "Зенитом". Все его намеки на неквалифицированное судейство - это последнее дело в футболе. Так часто происходит от того, что тренерский штаб в какой-то степени не справляется с ситуацией", - цитирует бывшего футболиста bobsoccer.ru.
Напомним, о неудачах Манчини в "Зените" высказался и Бубнов. | soccernews.ru
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