Пономарев оценил игру новичков ЦСКА

Известный в прошлом футболист Владимир Пономарев оценил игру новичков московского ЦСКА в матче за Суперкубок России против другой столичной команды "Локомотива".

"Все новички понравились, особенно в обороне. Они стали играть на опережение, чего я давно не видел. Вообще ни в одной команде такого нет, чтобы футболисты действовали на опережение. А армейцы убыстрили игру. Она стала интереснее", - цитирует бывшего футболиста Евро-Футбол.

Напомним, ЦСКА посчитал предложение "Барселоны" по Головину унизительным. | soccernews.ru