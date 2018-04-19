Пономарев: "Пара "Тосно" - "Авангард" полностью описывает отношения команд к Кубку России"

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о Кубке России.

Отметим, что в финале кубка встретятся "Авангард" и "Тосно".

"Пара команд, которые будут играть в финале Кубка России, абсолютно не нравится. Клубы, занимающие высокие позиции в чемпионате, проигрывают в Кубке - это удивительно. В России безобразное отношение к этому турниру. На него уже никто внимания не обращает, никому не нужен этот Кубок дурацкий.

Кубок скончался к чёртовой матери. Он не интересен командам нашей страны. Пара "Тосно" - "Авангард" полностью описывает отношения команд к этому трофею" - приводят слова Пономарёва российские СМИ.

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