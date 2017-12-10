Пономарев: "Первый раз вижу ЦСКА в таком состоянии"



Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцы по делу проиграли "Спартаку" (0:3) в матче 20-го тура чемпионата России.

"Безобразная игра со стороны армейцев и вполне дисциплинированная со стороны "Спартака". Не знаю, почему такая вакханалия получилась у ЦСКА. Команда была не организована, расстроена абсолютно во всех линиях, никакого взаимопонимания нет. И решето какое-то в обороне. Просто беготня. Первый раз вижу армейцев в таком состоянии. Счет, совершенно точно, по игре.

Вернблуму нечего делать в атаке, это не его позиция. Бывает так, что полузащитника иногда переводят в нападение, он несколько матчей играет великолепно, а потом не знает, что делать. Вернблум – игрок середины поля. Там он чувствует себя как рыба в воде.

Гончаренко есть над чем поработать во время зимнего перерыва. Во-первых, поставить на место оборону. Игра каждой команды зависит от защиты. Без неё не будет нормальной атаки", - приводят слова Пономарева российские СМИ.

После этого матча ЦСКА занимает пятое место в Премьер-лиге.

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