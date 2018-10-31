Пономарев: "С такой игрой Чалов пропадет в Англии"

Известный в прошлом футболист Владимир Пономарев высказался о перспективах форварда московского ЦСКА Федора Чалова заиграть в английской Премьер-Лиге.

"Рано в Англию ему еще. Года два он должен поиграть здесь. Здесь нужно отбиться хорошо. Неплохой парень, но нужно еще поиграть. В каком клубе в Англии он может пригодиться? Ну, это я не могу сказать. Раз кто-то приглашает, ну что же, но переходить еще рано. Заматереть должен. Вот тогда будет толк. А так бросать в омут куда-то, ну и будет сидеть на лавке, пропадет парень. Рано. Сколько ему лет? 20. Вот в 22 уже можно переходить. Обязательно. А сейчас нельзя, испортим парня.

Там нужно выкладываться. С такой игрой он пропадет там, потому что его не хватит на два тайма, он не выдерживает. Надо работать очень много, там требования другие", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, СМИ узнали, какой клуб АПЛ интересуется Чаловым. | soccernews.ru