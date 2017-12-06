Пономарев: "В поражении ЦСКА от "Манчестер Юнайтед" виноват Васин"



Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру защитника ЦСКА Виктора Васина в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"В первом тайме мне показалось, что ЦСКА сможет выстоять и довести матч до победного. Но потом англичане забили нам первый гол, который получился дурацким. Ну как так могло случится? Виктор Васин не удержал Лукаку. Он не складно боролся, да и вообще сзади игрока оказался. Дурацкий гол, которого Акинфеев не ожидал, да и сами игроки "Юнайтед" не ожидали. После этого я понял, что уже ничего армейцам не светит. Как в воду глядел – пропустили второй мяч.

Во втором голе тоже Васин проиграл позицию. Ну вот так и складывается игра из таких ошибок. Не верю я в Васина, он не надёжный. Он виноват в сегодняшнем поражении ЦСКА. Вроде хороший парнишка, но потом бах – провал. Обидно очень, ведь хорошо армейцы играли, молодёжь порадовала. Игнашевич хорошо сыграл, и Фернандес с Набабкиным хорошо смотрелись. А Васин уже не в первый раз проваливает игру.

Что касается этого розыгрыша Лиги чемпионов, то ЦСКА может занести его себе в актив. Набрали девять очков и попали в Лигу Европы. Два матча выиграть на выезде и одну дома – хороший результат. Будем играть в Лиге Европы. Я думаю, что будем в финале", - приводят слова Пономарева российские СМИ.

Напомним, что ЦСКА занял третье место в группе и теперь сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

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