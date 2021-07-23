Понсе и Роша не попали в заявку "Спартака" на сезон

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Понсе и Роша не попали в заявку "Спартака" на сезон Фото: инстаграм Эсекиэля Понсе

"Спартак" представил заявку на новый сезон РПЛ.

В заявку не вошли форварды Эсекиэль Понсе и Педро Роша. Остальные легионеры попали в список.

Отмечается, что московский клуб еще может дозаявить одного легионера.

Роша большую часть прошлого сезона выступал за "Спартак-2". Понсе на данный момент играет на Олимпиаде за сборную Аргентины.

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