Понсе и Роша не попали в заявку "Спартака" на сезон

Фото: инстаграм Эсекиэля Понсе

"Спартак" представил заявку на новый сезон РПЛ.

В заявку не вошли форварды Эсекиэль Понсе и Педро Роша. Остальные легионеры попали в список.

Отмечается, что московский клуб еще может дозаявить одного легионера.

Роша большую часть прошлого сезона выступал за "Спартак-2". Понсе на данный момент играет на Олимпиаде за сборную Аргентины.

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