Понсе: "Меня отлично встретили в "Ахмате". Команда очень дружная и сплоченная"

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Понсе: "Меня отлично встретили в "Ахмате". Команда очень дружная и сплоченная"

Новый игрок "Ахмата" Андрес Понсе рассказал, как он себя чувствует в новом клубе. Об этом сообщает YouTube-канал "Ахмата".

"Меня отлично встретили. Команда очень дружная и сплоченная. Мой друг Вилькер Анхель помогает мне с адаптацией. Никаких проблем нет", - сказал игрок.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 27 матчах, отметившись 5 голами. Ранее стало известно, что футболиста не вызвали сборную Венесуэлы.

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