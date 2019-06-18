Понсе: "Меня отлично встретили в "Ахмате". Команда очень дружная и сплоченная"

Новый игрок "Ахмата" Андрес Понсе рассказал, как он себя чувствует в новом клубе. Об этом сообщает YouTube-канал "Ахмата".

"Меня отлично встретили. Команда очень дружная и сплоченная. Мой друг Вилькер Анхель помогает мне с адаптацией. Никаких проблем нет", - сказал игрок.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 27 матчах, отметившись 5 голами. Ранее стало известно, что футболиста не вызвали сборную Венесуэлы.

А еще: Российский нападающий перешел в корейский клуб | http://soccernews.ru