Понсе может не сыграть с "Локомотивом"
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что аргентинский нападающий команды Эсекьель Понсе может не сыграть в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".
"Понсе восстанавливается, но пока неизвестно, сможет ли сыграть в следующем матче", – приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится в воскресенье, 11 апреля.
В нынешнем сезоне 24-летний Понсе провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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