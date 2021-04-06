Понсе может не сыграть с "Локомотивом"

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что аргентинский нападающий команды Эсекьель Понсе может не сыграть в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".

"Понсе восстанавливается, но пока неизвестно, сможет ли сыграть в следующем матче", – приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится в воскресенье, 11 апреля.

В нынешнем сезоне 24-летний Понсе провел за "Спартак" 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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