Понсе не сыграет против "Ахмата"

Фото: фан-инстаграм Понсе/Автор неизвестен

Форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе пропустит игру 30-го тура РПЛ против "Ахмата".

В матче 29-го тура против "Химок" игрок получил желтую карточку, это четвертая желтая карточка для Понсе, он автоматически дискалифирован

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