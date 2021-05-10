Понсе не сыграет против "Ахмата"
Фото: фан-инстаграм Понсе/Автор неизвестен
Форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе пропустит игру 30-го тура РПЛ против "Ахмата".
В матче 29-го тура против "Химок" игрок получил желтую карточку, это четвертая желтая карточка для Понсе, он автоматически дискалифирован
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