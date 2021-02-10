Понсе - о случае в Аргентине: "Грабители оставили на мне только трусы"

Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе вспомнил ситуацию в Аргентине, когда на него напали вооруженные преступники.



"Когда мне было 13 лет, я уже занимался в "Ньюэллсе". Мне нужно было ехать на тренировки на автобусе, остановка которого была в 20 кварталах от дома. В одном из этих кварталов ко мне подошли несколько парней, достали нож и забрали мои вещи.

Затем история повторилась, но теперь грабители были вооружены уже пистолетом. Я был вынужден им вообще все – они оставили на мне только трусы! Убежать в такой ситуации бесполезно. Обычно, к тебе подъезжают на мотоцикле, от него не спрятаться. Тебя легко догонят или просто собьют", - приводит слова Понсе Sport24.