Понсе - о случае в Аргентине: "Грабители оставили на мне только трусы"

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Понсе - о случае в Аргентине: "Грабители оставили на мне только трусы"Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе вспомнил ситуацию в Аргентине, когда на него напали вооруженные преступники.

"Когда мне было 13 лет, я уже занимался в "Ньюэллсе". Мне нужно было ехать на тренировки на автобусе, остановка которого была в 20 кварталах от дома. В одном из этих кварталов ко мне подошли несколько парней, достали нож и забрали мои вещи.

Затем история повторилась, но теперь грабители были вооружены уже пистолетом. Я был вынужден им вообще все – они оставили на мне только трусы! Убежать в такой ситуации бесполезно. Обычно, к тебе подъезжают на мотоцикле, от него не спрятаться. Тебя легко догонят или просто собьют", - приводит слова Понсе Sport24.

Напомним, аргентинец выступает за "Спартак" с 2019 года.
В сезоне 2020/2021 форвард забил 8 голов и отдал результативную передачу в 17 матчах РПЛ.

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