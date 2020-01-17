Понсе оценил свою игру в составе "Спартака"

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Понсе оценил свою игру в составе "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" 

22-летний аргентинец сыграл за "красно-белых" в текущем сезоне 22 матча и забил 7 голов.

"Первая часть сезона вообще получилась непростой - как для меня, так и для команды. Стартовый состав? Мне кажется, я сыграл немало, но хотелось бы большего. Чтобы это случилось, надо постоянно подтверждать право выходить с первых минут. Быть лучшим на тренировках, чтобы в конце недели тренер сказал: ты сегодня играешь.

Могу и должен играть лучше. 7 голов в 25 играх - мне этого мало. Никогда не ставлю какую-то планку по мячам, потому что тут не может быть предела. В этом смысле у меня нет тормозов, есть жажда забивать как можно больше. Меня реально бесит, когда запарываю моменты. Реализация - одна из проблем, над которой я сейчас работаю", - сказал Понсе.

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