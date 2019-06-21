Понсе прокомментировал свой переход в "Спартак"

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Понсе прокомментировал свой переход в "Спартак"

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе прокомментировал свой переход из "Ромы" в "Спартак".

"Я читал о "Спартаке", имел представление о клубе. Но, когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами. Впечатления наилучшие. Переход в такой большой клуб - важный шаг в моей карьере. Знаю, что "Спартак" - титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать ее частью", - приводит слова Понсе официальный сайт клуба.

"Спартак" заплатил "Роме" за форварда девять миллионов евро. Еще один миллион получит агент игрока.

22-летний Понсе выступал за "Рому" с 2015 года, но за основной состав "волков" не сыграл ни одного матча. Также сдавался в аренду "Ньюэллз Олд Бойз", "Гранаде" и "Лиллю". Сыграл три матча за молодежную сборную Аргентины. Ориентировочная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

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"Спартак" опубликовал подборку голов своего нового форварда

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