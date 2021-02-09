Понсе раскрыл сумму штрафа за опоздание в "Спартаке"
Стало известно, на какую сумму штрафуют игроков московского "Спартака" за опоздания.
"Есть штрафы, например, за опоздание. Даже если не увидел сообщение в чате об изменении в расписании - платишь. Одна минута стоит 100 евро. Я пару раз попадался.
Штрафы за лишний вес? Нет, потому что таких проблем в команде просто не существует. Конечно, в отпуске можно позволить себе лишнего, но после этого ты приезжаешь на сбор и тренируешься три раза в день. В таком графике просто нереально остаться с лишним весом", - сказал нападающий "красно-белых" Эсекиэль Понсе.
Аргентинец выступает за "Спартак" с лета 2019 года, сыграл 53 матча, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.
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