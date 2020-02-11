Понсе рассказал о главной цели "Спартака" в нынешнем сезоне

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Понсе рассказал о главной цели "Спартака" в нынешнем сезоне

Аргентинский нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе заявил, что целью клуба в нынешнем сезоне является победа в Кубке России. В четвертьфинале "красно-белые" встретятся с ЦСКА. 

"Ни для никого не секрет, что нам нужен Кубок России, что это наша цель. А тут еще суперклассико. Вся команда понимает, что это будет за матч, все болельщики. Это как раз одна из тех больших игр, к которым мы готовимся сейчас, к тому, что с первых минут это будет сражение.

Мои друзья Лоренцо Мельгарехо и Айртон играют в России побольше меня и что-то рассказывают. "Спартак" — очень большой клуб. Когда ты за него играешь, невозможно не знать про такие вещи. Это прямо висит в воздухе, ты видишь свою команду, видишь как все готовятся, дышишь атмосферой таких матчей, как "Спартак" — ЦСКА, и часто тут уже ничего не надо больше объяснять", - приводит слова Понсе "Комсомольская правда - Санкт-Петербург".

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало встречи в 19:30 мск. Победитель матча в полуфинале встретится с победителем пары "Ахмат" - "Зенит".

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