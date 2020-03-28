Понсе рассказал о любимых блюдах русской кухни

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Понсе рассказал о любимых блюдах русской кухни

Форвард "Спартака" Эсекиэль Понсе поделился своими предпочтениями в русской кухне.

"Я пробовал много русских блюди и многие мне понравились. Особенно понравился бефстроганов. Не очень люблю супы, однако борщ мне понравился.

Мне сильно нравится мате. У меня всегда с собой специальный набор. Я часто угощаю всех и рассказываю, что это такое. С Мельгарехо часто пьем вместе.

Русская музыка? Я ее не слушаю, если только по радио что-то услышу. Однако ничего вспомнить не смогу", - заявил Понсе.

Понсе выступает за "Спартак" с 2019 года. За клуб он провел 27 матчей и забил 10 голов.

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