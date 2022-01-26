Понсе рассказал о работе с Ваноли
Фото: инстаграм Понсе\Автор неизвестен
Аргентинский форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе поделился информацией о своем восстановлении от травмы и работы с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.
"Восстановление проходит хорошо. Думаю, скоро буду готов на 100%. Скоро вернусь в общую группу. Неделя или максимум две.
Впечатления от нового тренерского штаба хорошие. Нам дают большие нагрузки, но это именно то, что нам сейчас надо. Нам предстоит сложное окончание сезона. Мы довольны тем, как ведет работу Паоло Ваноли. Надеюсь, все будет хорошо.
Очень рад, что в команде появился Шамар Николсон. Команда усиливается. У нас большие цели, мы должны играть в Лиге чемпионов. Клуб с такими притязаниями должен обладать конкуренцией в каждой линии", - сказал нападающий клубному каналу.
Также не пропустите: Агент Алексей Сафоном раскритиковал трансферную политику "Локомотива". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Барселона" может подписать защитника "Боруссии"
-
Марсьяль прокомментировал свой переход в "Севилью"
-
Понсе рассказал о работе с Ваноли
-
АПЛ изменила правила переносов матчей
-
"Фиорентина" уже нашла замену Душану Влаховичу
-
"Ньюкасл" близок к подписанию Бруно Гимараэша из "Лиона"
-
Салах высказался о возможной победе на Кубке Африки
-
Агент Алексей Сафоном раскритиковал трансферную политику "Локомотива"
-
"Байер" хочет забрать Азмуна уже в январе
-
У "Барселоны" появятся новые спонсоры на форме
-
Ловчев рассказал о серьезном конфликте Карпина и Дзюбы несколько лет назад
-
Агент Хендрикса высказался о предстоящем уходе игрока в "Фейеноорд"
-
Зюле близок к договоренности с новым клубом
-
ПСЖ нацелился на Ндомбеле
-
"Милан" и "Ливерпуль" поборются за таланта "Шальке"
-
Клаудиньо отказал нескольким известным клубам ради "Зенита"
-
"Атлетико" и "Ювентус" согласились отпустить Морату в "Барселону"
-
"Интер" близок к трансферу экс-форварда "Локомотива"
-
Экс-жена Малафеева купила квартиру через два месяца после развода
-
Мхитарян, скорее всего, покинет "Рому"