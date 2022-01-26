Понсе рассказал о работе с Ваноли

Фото: инстаграм Понсе\Автор неизвестен

Аргентинский форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе поделился информацией о своем восстановлении от травмы и работы с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.

"Восстановление проходит хорошо. Думаю, скоро буду готов на 100%. Скоро вернусь в общую группу. Неделя или максимум две.

Впечатления от нового тренерского штаба хорошие. Нам дают большие нагрузки, но это именно то, что нам сейчас надо. Нам предстоит сложное окончание сезона. Мы довольны тем, как ведет работу Паоло Ваноли. Надеюсь, все будет хорошо.

Очень рад, что в команде появился Шамар Николсон. Команда усиливается. У нас большие цели, мы должны играть в Лиге чемпионов. Клуб с такими притязаниями должен обладать конкуренцией в каждой линии", - сказал нападающий клубному каналу.

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