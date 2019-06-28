Понсе рассказал, почему перешел в "Спартак"

Новичок "Спартака" аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе заявил, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры, но он выбрал российские СМИ.

"У меня был варианты в Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение "Спартака" и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит", - приводят слова Понсе российские СМИ.

Напомним, что 22-летний Понсе перешел в "Спартак" из "Ромы". Сумма трансфера составила три миллиона евро без учета бонусов. 40 процентов от этой суммы получил бывший клуб Понсе "Ньюэллз Олд Бойз". Через несколько дней в "Спартак" перешел 20-летний вратарь "Ромы" Андреа Романьоли за два миллиона евро.

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