Понсе рассказал, почему перешел в "Спартак"
Новичок "Спартака" аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе заявил, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры, но он выбрал российские СМИ.
"У меня был варианты в Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение "Спартака" и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит", - приводят слова Понсе российские СМИ.
Напомним, что 22-летний Понсе перешел в "Спартак" из "Ромы". Сумма трансфера составила три миллиона евро без учета бонусов. 40 процентов от этой суммы получил бывший клуб Понсе "Ньюэллз Олд Бойз". Через несколько дней в "Спартак" перешел 20-летний вратарь "Ромы" Андреа Романьоли за два миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
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|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
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|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
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|Уфа
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|26
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