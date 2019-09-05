Понсе в одном матче за молодёжную сборную Аргентины забил больше голов, чем за два месяца в "Спартаке"

Теги спартак москваэсекиэль понсеаргентина до 23 лет

Понсе в одном матче за молодёжную сборную Аргентины забил больше голов, чем за два месяца в "Спартаке"

Нападающего "Спартака" Эсекиэля Понсе "прорвало" во время товарищеского матча между молодёжными сборными Аргентины и Боливии.

Форвард "красно-белых" оформил хет-трик в вышеуказанном поединке. Для этого ему потребовалось чуть более 20 минут.

Примечательно, что в составе "народной команды" 22-летний футболист отличился всего два раза за последние два месяца.

"Спартак" купил Понсе у "Ромы" за 3 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

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