Понсе высказался о столкновении с Шуниным во время дерби "Спартак" - "Динамо"

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Понсе высказался о столкновении с Шуниным во время дерби "Спартак" - "Динамо"

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе прокомментировал своё столкновение с вратарём "Динамо" Антоном Шуниным во время матча четвёртого тура РПЛ.

"Я стараюсь быть всегда первым на мяче. Иногда играю на грани. Видел фото вратаря с последствиями столкновения. Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму. Хочу принести извинения Антону Шунину. Искренне хотел быть первым в этой ситуации", - сказал Понсе.

Напомним, что за удар ногой в грудь аргентинский форвард получил прямую красную карточку.

В итоге столичное дерби завершилось нулевой ничьей.

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