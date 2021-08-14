Понсе высказался о своём будущем в "Спартаке"
Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе дал понять, что пока не собирается менять команду.
"Предложения от других клубов действительно были, но в Москве и в "Спартаке" мне всё нравится. С первого дня работы здесь я только благодарен клубу и намерен принести ему ещё много пользы", - сказал 24-летний аргентинец.
Ранее СМИ сватали форварда "красно-белых" во французский "Ланс" и шотландский "Селтик".
Понсе выступает за "Спартак" с лета 2019 года, сыграл 65 матчей, забил 22 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 7 миллионов евро.
Не пропустите: Форвард "Спартака" Понсе отреагировал на переход Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 13 августа
-
Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"
-
Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией"
-
Экс-президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал Лапорту
-
РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона
Лента новостей
-
Понсе высказался о своём будущем в "Спартаке"
-
"Рома" определилась с альтернативой для Абрахама
-
Анчелотти верит в победу "Реала" в Лиге Чемпионов
-
Аршавин поделился мнением о трансфере Клаудиньо в "Зенит"
-
Черышев прокомментировал победу "Валенсии" над "Хетафе"
-
1
Олич рассказал, следит ли он за матчами ЦСКА
-
Каррагер жёстко оценил игру "Арсенала" в обороне
-
"Челси" в пятый раз отдаст Батшуайи в аренду
-
1
"Монако" теряет Головина
-
1
Главные новости дня: 13 августа
-
Линекер отреагировал на поражение "Арсенала" от "Брентфорда"
-
"Сампдория" нацелилась на форварда киевского "Динамо"
-
Диего Коста перейдет в клуб Халка
-
1
Стала известна приблизительная дата дебюта Месси за ПСЖ
-
Депай отреагировал на то, что "Барселона" все еще не зарегистрировала его своим футболистом
-
Карпин рассказал, кто будет ответственен за выбор вратарей для сборной России
-
"Фиорентина" Кокорина разгромила "Козенцу" в Кубке Италии
-
Ла Лига стартовала! "Валенсия", играя в меньшинстве с 3-й минуты, одолела "Хетафе"
-
"Монако" Головина уступил "Лорьяну" в матче Лиги 1
-
1
Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"