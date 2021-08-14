Понсе высказался о своём будущем в "Спартаке"

Фото инстаграм Эсекиэля Понсе

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе дал понять, что пока не собирается менять команду.

"Предложения от других клубов действительно были, но в Москве и в "Спартаке" мне всё нравится. С первого дня работы здесь я только благодарен клубу и намерен принести ему ещё много пользы", - сказал 24-летний аргентинец.

Ранее СМИ сватали форварда "красно-белых" во французский "Ланс" и шотландский "Селтик".

Понсе выступает за "Спартак" с лета 2019 года, сыграл 65 матчей, забил 22 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 7 миллионов евро.

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